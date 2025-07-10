Laut der internationalen Nachrichtenagentur AhlulBayt (AS) – Abna – schrieb der jordanische Experte Ismail al-Sharif in einem Kommentar in der jordanischen Zeitung Al-Dustour unter Kritik an den doppelten Standards des Westens im Umgang mit Menschenrechten: „Einige Staats- und Regierungschefs europäischer Länder haben in ihrer Loyalität zum Zionismus die Zionisten selbst übertroffen.“

In dem Kommentar heißt es: „In England entsetzen sich das britische Unterhaus und die Medien nicht über Kriegsverbrechen in Gaza oder die Tötung oder Verbrennung Tausender verängstigter Kinder. Aber sie empören sich über einen Sänger, der Parolen gegen die Armee ruft, die diese Verbrechen begangen hat. Auf der anderen Seite empfingen die Vereinigten Staaten in fünf Monaten dreimal den Kriegsverbrecher Netanjahu und feierten ihn als ‚Helden unserer Zeit‘, anstatt ihn den Justizbehörden zu übergeben.“

Die herrschenden Institutionen im Westen und die zionistischen Lobbys förderten in systematischen Handlungen und mit breiter Unterstützung der Medien stets ein falsches Narrativ und reduzierten die Freiheit auf Prostitution, sexuelle Abweichungen und Wahnsinn. Sie stellten das zionistische Regime als Oase der Freiheit inmitten eines „Dschungels von Giganten“ dar.

Die Fortsetzung des globalen Prozesses der Unterstützung der Rechte des palästinensischen Volkes wird als Unterstützung der jungen Generation für Freiheitsbewegungen und die Bildung einer globalen öffentlichen Meinung gegen den Zionismus und seine Verbrechen angesehen.

Als Künstler und Jugendliche im Westen auf den Ruf nach Freiheit für Palästina beharrten und als Tausende auf die Straße gingen, um ihre Sache zu unterstützen, brach das falsche Narrativ zusammen und die Lügen der zionistenfreundlichen Strömung im Westen wurden völlig offensichtlich.