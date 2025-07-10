Ansarullah im Jemen nimmt Schiff auf dem Weg nach Israel ins Visier

Laut der internationalen Nachrichtenagentur AhlulBayt (AS) – Abna – gab Brigadegeneral Yahya Saree, der Sprecher der jemenitischen Streitkräfte, bekannt, dass die jemenitischen Seestreitkräfte im Rahmen der Unterstützung des unterdrückten palästinensischen Volkes und der heldenhaften Widerstandskämpfer das Schiff ETERNITY C ins Visier nahmen, das auf dem Weg zum Hafen Umm al-Rashrash im besetzten Palästina war.

Er wies darauf hin, dass dieser Angriff mit einer Seedrohne und sechs Marschflugkörpern und ballistischen Raketen durchgeführt wurde.

Brigadegeneral Yahya Saree erklärte, dass nach dieser Operation eine Gruppe von Spezialeinheiten der jemenitischen Seestreitkräfte eingriff, um das Schiffspersonal zu retten, medizinische Hilfe zu leisten und sie an einen sicheren Ort zu bringen.

Er sagte, dass die Zielerfassung dieses Schiffes erfolgte, nachdem das dazugehörige Unternehmen und dasselbe Schiff die Zusammenarbeit mit dem Hafen Umm al-Rashrash wieder aufgenommen hatten, was einen klaren Verstoß gegen das Verbot der Zusammenarbeit mit diesem Hafen darstellte. Das Schiff hatte auch die Warnungen der jemenitischen Seestreitkräfte ignoriert.

Der Sprecher der jemenitischen Streitkräfte erklärte, dass die Streitkräfte des Landes weiterhin die Bewegung israelischer Schiffe im Roten Meer und im Arabischen Meer verhindern und alle Unternehmen, die mit den Häfen des besetzten Palästina zusammenarbeiten, warnen, dass ihre Schiffe und ihr Personal in jedem dieser Gebiete angegriffen werden.

Er betonte, dass das Ziel dieser Position darin bestehe, den zionistischen Feind und seine Unterstützer zu zwingen, die Blockade gegen das Volk von Gaza aufzuheben, die Aggressionen gegen sie einzustellen und den Völkermordkrieg gegen sie zu beenden.

Brigadegeneral Yahya Saree sagte: „Wir setzen unsere Militäroperationen fort, um das unterdrückte palästinensische Volk und seinen standhaften Widerstand zu unterstützen, der die gesamte Umma verteidigt, bis die Aggressionen gegen Gaza aufhören und die Blockade aufgehoben wird.“