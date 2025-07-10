Irakischer Widerstand hält Entwaffnung weiterhin für inakzeptabel

Laut der Internationalen Nachrichtenagentur AhlulBayt (AS) – Abna – sind mit der Intensivierung des internationalen und regionalen Drucks zur Neugestaltung des Sicherheitsgleichgewichts im Irak die anhaltenden Bemühungen zur „Entwaffnung von Widerstandsgruppen“ unter Slogans wie „Ausübung staatlicher Autorität“ und „Gewährleistung der Stabilität des Landes“ wieder in den Vordergrund gerückt. Diese Gruppen, deren Widerstand nach dem Waffenstillstand zwischen Iran und dem zionistischen Regime und der Einstellung der Angriffe auf US-Truppen im Irak zunahm, haben auf diese Bemühungen reagiert und ihre Ablehnung „ausländischer Diktate“ erklärt und ihre Waffen mit einer „ideologischen und existenziellen Legitimität“ verbunden.

In diesem Zusammenhang nutzte Abu Ali al-Askari, Sicherheitssprecher der Kata’ib Hisbollah im Irak, die Aschura-Zeremonie in Kerbela, um scharfe Kritik an denjenigen zu üben, die die Entwaffnung fordern. Er schrieb auf der Plattform X: „Die Stimme der Feiglinge stimmt mit den kriminellen zionistisch-amerikanischen Rufen überein, die Waffen des Widerstands in der Region abzulegen, einschließlich der Waffen des Widerstands im Irak, die die Regierung und die heiligen Stätten schützten, als alle scheiterten und Bagdad fast gefallen war.“

Er fügte hinzu: „Die Waffe des Widerstands ist ein Amanat von Imam Mahdi (möge Allah sein Erscheinen beschleunigen) bei den Mudschaheddin, und die Entscheidung, sie abzulegen, kann nur vom Imam getroffen werden.“ Nach den Äußerungen von al-Askari wurde eine ähnliche Erklärung von Abu Alaa al-Wala'i, dem Generalsekretär der Sayyid al-Shuhada-Brigaden, abgegeben, der betonte: „Die Waffen unter Bedingungen der Ehre und Würde abzulegen, wird in Zukunft nur zu Demütigung und Verfall führen.“

Diese Äußerungen wurden in einer angespannten Atmosphäre gemacht und waren eine indirekte Reaktion auf zwei bemerkenswerte Reden aus Nadschaf und Al-Hanana. Die erste Rede war eine Aufforderung von Abd al-Mahdi al-Karbalai, dem Vertreter der religiösen Autorität, „die Waffen auf den Staat zu beschränken“ und „ausländische Einmischung“ abzulehnen. Die zweite Rede war eine Erklärung von Muqtada al-Sadr, dem Führer der Sadr-Bewegung, der Reformen mit der Auflösung „freier Waffen“ in Verbindung brachte und die „Auflösung von Milizen“ und die Stärkung militärischer und Sicherheitsinstitutionen forderte.

Auf der anderen Seite sagte der irakische Politiker Mohammed al-Shammari, dass „jeder Versuch zur Entwaffnung ohne eine gerechte und umfassende politische Lösung scheitern und das Land in eine neue Phase der Unruhen stürzen wird.“

Er fügte hinzu: „Die Erfahrung der Vertreibung der amerikanischen Besatzer im Jahr 2011 war das Ergebnis eines Abschreckungsgleichgewichts, das durch den Widerstand geschaffen wurde, und die heutige Rückkehr zur Bedrohung der Entwaffnung ist eine Reaktion auf den Druck der USA und der Golfstaaten, die die Komplexität der irakischen Realität ignorieren.“

Analysten sind der Ansicht, dass diese politische Bewegung um die Frage der Entwaffnung mit den Vereinbarungen zwischen den USA und dem Irak über das Ende der Präsenz der „Internationalen Koalition“ im September 2026 übereinstimmt. Diese Vereinbarungen könnten als Druckmittel auf die Gruppen genutzt werden, um ihre Rolle zu reduzieren oder sie schrittweise aufzulösen.

Sicherheitsberichte schätzen die Präsenz von über 60 bewaffneten Gruppen innerhalb oder außerhalb des Haschd al-Schaabi. Einige dieser Gruppen verfügen über fortschrittliche militärische Fähigkeiten, darunter Kurz- und Mittelstreckenraketen, Drohnen und eine unabhängige Geheimdienstinfrastruktur. Dies erschwert alle Entwaffnungsversuche ohne umfassende Vereinbarungen und klare regionale Absprachen.

Angesichts der politischen Spaltung zwischen denen, die die Position des Widerstands unterstützen, und denen, die sie ablehnen, scheint die irakische Regierung in einer ungünstigen Position zu sein. Einerseits wird von der Regierung erwartet, dass sie das Gesetz durchsetzt, andererseits soll sie eine direkte Konfrontation mit ihren einflussreichen Streitkräften vermeiden. Unterdessen nimmt der Druck der Bevölkerung, der Religion und der internationalen Gemeinschaft zu, um dem „Sicherheitschaos“ und den Erscheinungsformen eines „Parallelstaates“ ein Ende zu setzen.

Allerdings sagte Ali Kazem al-Rukabi, ein politischer Analyst, der dem „Koordinierungsrahmen“ nahesteht, dass er der Meinung sei, dass „die Förderung der Idee der Entwaffnung des Widerstands in dieser speziellen Phase nicht im nationalen Interesse liegt. Vielmehr zielt sie darauf ab, die irakische Arena von Elementen der Volksabschreckung zu befreien, und dies im Einklang mit regionalen und internationalen Verständigungen, die die Sensibilität der irakischen Situation nicht berücksichtigen.“

Er betont, dass „diese Gruppen keine Gesetzlosen sind, sondern Partner bei der Befreiung des Irak vom IS. Einige von ihnen sind offiziell in staatliche Institutionen integriert, und die Versuche, sie aufzulösen, zielen nun darauf ab, ein Sicherheitsvakuum zu schaffen, das angesichts der bestehenden Herausforderungen nicht allein von den offiziellen Kräften gefüllt werden kann.“

