Izzat al-Risq: Gaza wird sich nicht ergeben, und der Widerstand wird die Bedingungen und Gleichungen diktieren

Laut der internationalen Nachrichtenagentur AhlulBayt (AS) – Abna – erklärte Izzat al-Risq, einer der Führer der Palästinensischen Islamischen Widerstandsbewegung (Hamas), dass die Äußerungen von Benjamin Netanjahu, dem Premierminister des zionistischen Regimes, bezüglich der Freilassung aller Gefangenen und der Kapitulation der Hamas Illusionen widerspiegeln, die aus einer psychologischen Niederlage resultieren, nicht die Realität des Schlachtfeldes.

Laut dem Bericht der Nachrichtenagentur Anadolu fügte al-Risq hinzu: „Nachdem die feindlichen Kommandeure ihre schmähliche Niederlage bei der Rückeroberung zionistischer Gefangener durch militärische Operationen eingestanden haben, ist nun völlig klar, dass die einzige Möglichkeit ihrer Freilassung durch eine ernsthafte Vereinbarung und einen Handel mit dem Widerstand erfolgt.“

Er betonte auch, dass Gaza niemals kapitulieren werde und es der Widerstand sei, der die Bedingungen diktieren werde, so wie er die Gleichungen festgelegt habe.

Benjamin Netanjahu, der sich am Dienstag zweimal mit dem US-Präsidenten traf, sagte heute, am Mittwoch: „Mein Treffen mit Trump konzentrierte sich auf die Bemühungen zur Freilassung der Gefangenen in Gaza.“

Netanjahu behauptete in einer aufgezeichneten Nachricht: „Wir werden keinen Moment weichen, und dies (die Freilassung der Geiseln) wurde durch den militärischen Druck unserer tapferen Soldaten ermöglicht.“

Zuvor hatte der katarische Sender „Al Jazeera“ berichtet, dass das zweite Treffen zwischen Trump und Netanjahu eine Stunde und 50 Minuten gedauert und ohne eine offizielle Erklärung oder Erklärung beider Seiten beendet worden sei.

Al Jazeera schrieb: „Dies könnte ein Zeichen für das Fehlen einer Einigung über die bei dem Treffen aufgeworfenen Fragen sein.“

Hebräische Quellen wie „Yedioth Ahronoth“ behaupteten ebenfalls, dass Trump während des Treffens „großen Druck auf Netanjahu ausübte, den Krieg in Gaza zu beenden.“

Dies ist Netanjahus dritter Besuch in den Vereinigten Staaten seit Beginn der zweiten Amtszeit von Präsident Trump am 20. Januar.

Das zionistische Regime setzt seine Angriffe auf die wehrlose Bevölkerung des Gazastreifens fort.

Das abtrünnige Regime hat seinen Krieg gegen Gaza seit dem Zusammenbruch des fragilen Waffenstillstands im März wieder aufgenommen. Die Armee hat in viele Gebiete des Gazastreifens, insbesondere im Süden, vorgedrungen und die Evakuierung großer Gebiete im Norden gefordert. Die Besatzungsarmee hat gedroht, in Gaza zu bleiben und sich nicht aus den neuen Gebieten zurückzuziehen, die sie seit März besetzt hat, und eine erstickende Blockade für die Lieferung von Lebensmitteln und medizinischer Hilfe verhängt.

