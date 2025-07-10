Ein weiterer zionistischer Soldat von Widerstandskräften im Osten des Gazastreifens getötet

Laut der internationalen Nachrichtenagentur AhlulBayt (AS) – Abna – gaben die „Al-Quds-Brigaden“, der militärische Flügel der Islamischen Dschihad-Bewegung, in einer Erklärung bekannt: „Unsere Scharfschützen haben einen israelischen Soldaten auf dem Berg Al-Surani im Gebiet At-Tuffah im Osten des Gazastreifens getötet.“

Nach einem Bericht des Nachrichtensenders Al Jazeera hatten die Al-Quds-Brigaden zuvor auch ein Video veröffentlicht, das zeigt, wie sie eine Ansammlung von Soldaten und Militärfahrzeugen des zionistischen Regimes in der Stadt Khan Younis ins Visier nahmen.

Die palästinensischen Widerstandsgruppen haben wiederholt betont, dass sie den Aggressionen des zionistischen Regimes nicht schweigen werden und weiterhin ihr Land und ihr Volk verteidigen werden.

Der palästinensische Widerstand im Gazastreifen wehrt sich auch nach 21 Monaten des Kampfes weiterhin gegen die Angriffe der Armee des Besatzungsregimes durch wiederholte Infiltrationen und Überfälle und fügt dem Feind durch Hinterhalte und Offensivoperationen schwere Verluste zu.

