Hamas stimmt der Freilassung von 10 zionistischen Gefangenen zu

Laut der internationalen Nachrichtenagentur AhlulBayt (AS) – Abna – sagte Taher Al-Nunu, ein hochrangiges Mitglied der Hamas-Bewegung: „Hamas hat der Freilassung von 10 zionistischen Gefangenen zugestimmt, um den Prozess der Hilfslieferungen in den Gazastreifen und die Einstellung der Aggression des Feindes zu gewährleisten.“

Im Gespräch mit Al Jazeera fügte er hinzu: „Die Hamas-Bewegung zeigt in den laufenden Verhandlungen in Doha große Flexibilität und kooperiert mit den Vermittlerparteien.“

Al-Nunu stellte klar: „Hamas hat zugestimmt, 10 zionistische Gefangene im Gazastreifen freizulassen, um die Lieferung von Hilfsgütern nach Gaza und die Einstellung des Völkermordkrieges zu gewährleisten.“

Er betonte: „Diese Verhandlungsrunde steht vor großen Herausforderungen, und Hamas hat eine feste Position zu den grundlegenden Anforderungen eines jeden Abkommens mit dem zionistischen Regime, an deren Spitze der vollständige Rückzug aus dem Gazastreifen und die vollständige Einstellung der Aggression stehen.“

Das hochrangige Mitglied der Hamas-Bewegung fügte hinzu: „Wir betonen die Bedeutung der Bereitstellung internationaler Garantien, und der Schlüssel zur Ausübung echten Drucks auf das zionistische Regime, um den Krieg zu beenden, liegt, falls der notwendige politische Wille vorhanden ist, in den Händen Amerikas.“