Neuer Märtyrer im Evin-Gefängnis; Gesamtzahl der Märtyrer erreicht 80

Laut der internationalen Nachrichtenagentur AhlulBayt (AS) – Abna – sagte der Sprecher der Justizbehörde, Asghar Jahangir, am Rande der Gedenkfeier für die Märtyrer des israelischen Angriffs auf das Evin-Gefängnis: „Der kriminelle Feind versucht, durch die offene Verletzung aller Prinzipien des Völkerrechts und des humanitären Völkerrechts seine Missachtung der weltweit anerkannten Regeln zur Schau zu stellen. Leider haben internationale Organisationen angesichts dieses Verhaltens keine wirksame Leistung gezeigt, und dieses Schweigen hat die Begehung solcher Verbrechen ermöglicht.“

Jahangir fuhr fort: „Die Justizbehörde verfolgt dieses Thema ernsthaft, und der Untersuchungsprozess wurde sowohl vor nationalen Gerichten eingeleitet als auch die Vorbereitungen für rechtliche Schritte auf internationaler Ebene laufen. Experten-Sitzungen werden abgehalten, um sowohl die materiellen Schäden als auch die Personenschäden an iranischen Staatsangehörigen zu ermitteln und zu schätzen.“

Er fügte hinzu: „Die Exekutivorgane wurden ebenfalls angewiesen, den Umfang der entstandenen Schäden zu schätzen und der Justizbehörde mitzuteilen, damit der Justizprozess beschleunigt werden kann. Er kündigte auch die Ausarbeitung einer speziellen Richtlinie an, um die Registrierung von Beschwerden von natürlichen und juristischen Personen zu erleichtern.“

Jahangir stellte klar: „Die Akte der Märtyrer dieses Vorfalls wird ebenfalls erstellt. Die Gefängnisorganisation und die Märtyrerstiftung arbeiten zusammen, um die notwendigen Schritte zur Vervollständigung der Akten dieser Märtyrer und zur Feststellung ihrer gesetzlichen Rechte zu unternehmen.“

Abschließend gab er den Märtyrertod eines weiteren in diesem Angriff verwundeten Soldaten bekannt und sagte: „Mit der Hinzufügung dieses Märtyrers ist die Zahl der Märtyrer des Evin-Vorfalls gestiegen.“

Auch die Akte zur Untersuchung der festgenommenen Spione steht auf der Tagesordnung der Staatsanwaltschaft, und auf besondere Anweisung des Justizchefs wird die gerichtliche Untersuchung mit Priorität verfolgt. Weitere Informationen werden auf der nächsten Pressekonferenz bekannt gegeben.

