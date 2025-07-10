Trumps neueste anti-iranische Stellungnahme

Wie die Nachrichtenagentur Abna unter Berufung auf „C-SPAN“ berichtete, behauptete US-Präsident Donald Trump am heutigen Dienstag in einer Rede, in dem Versuch, von innenpolitischen Problemen und den Misserfolgen seiner Regierung auf internationaler Ebene abzulenken, und entgegen der Betonung amerikanischer Geheimdienste und Medien, dass Washingtons Aggression gegen Teherans friedliche Atomanlagen erfolglos gewesen sei, lächerlicherweise: „Wir haben die iranischen Atomanlagen zerstört.“

Der US-Präsident, der Wochen zuvor entgegen der Charta der Vereinten Nationen eine Aggression gegen den Iran verübt hatte, behauptete: „Wir drangen mit Tarnkappenbombern in den iranischen Luftraum ein, und als die Iraner von dem Angriff erfuhren, hatten wir den Luftraum bereits verlassen. Wir setzten von U-Booten gestartete Tomahawk-Raketen ein, um die (friedlichen) Atomanlagen Irans anzugreifen. Wir stießen bei der Durchführung auf keinerlei Hindernisse!“

