Geistige Wahnvorstellungen eines französischen Geheimdienstmitarbeiters gegen das friedliche Atomprogramm Irans

Wie die Nachrichtenagentur Abna unter Berufung auf Reuters berichtete, behauptete Nicolas Lerner, der Chef des französischen Auslandsgeheimdienstes (DGSE), am Dienstag im Zuge der westlichen Behauptungen gegen den Iran, dass alle Aspekte des iranischen Atomprogramms nach den Luftangriffen der USA und Israels um mehrere Monate verzögert worden seien, es aber weiterhin Zweifel bezüglich des Lagerorts der hochangereicherten Uranvorräte des Landes gebe.

Lerner, der zum ersten Mal in einem nationalen Fernsehsender sprach, behauptete in einem Interview mit dem Sender LCI: „Unsere Einschätzung ist, dass alle Phasen des iranischen Atomprogramms schwer beschädigt wurden und das iranische Atomprogramm wahrscheinlich eine erhebliche Verzögerung von mehreren Monaten erfahren hat.“

Ohne Dokumente vorzulegen und in Fortführung der widersprüchlichen Behauptungen einiger westlicher und amerikanischer Beamter behauptete er: „Ein kleiner Teil der iranischen angereicherten Uranvorräte wurde zerstört, aber der Großteil davon befindet sich immer noch im Besitz der iranischen Behörden.“

Der Chef des französischen Geheimdienstes fügte in seinen falschen Behauptungen hinzu: „Wir haben heute Hinweise auf den Standort dieser Vorräte, aber solange die Internationale Atomenergie-Organisation ihre Arbeit nicht wieder aufnimmt, können wir nicht mit Sicherheit darüber sprechen. Diese Angelegenheit ist sehr wichtig, da wir sonst keine Möglichkeit haben werden, sie zu verfolgen.“

Lerner behauptete, indem er Szenarien gegen das friedliche Atomprogramm Irans konstruierte: „Andere Geheimdienstbewertungen zeigen ebenfalls, dass Iran möglicherweise immer noch einen Teil der angereicherten Uranvorräte heimlich besitzt und auch über die notwendige technische Kapazität verfügt, um das Programm wiederherzustellen.“

Er setzte seine unbegründeten Behauptungen fort und behauptete: „Es besteht die Möglichkeit, dass Iran seine geheimen Nuklearaktivitäten mit geringerer Anreicherungskapazität fortsetzt.“

Lerner sagte, ohne die Nichteinhaltung des Atomabkommens (JCPOA) durch sein Land, zusammen mit den USA und der europäischen Troika, sowie den aggressiven Angriff des zionistischen Regimes, der während der Verhandlungen zwischen Iran und den USA stattfand, zu erwähnen: „Deshalb [aufgrund der geheimen Nuklearaktivitäten Irans] besteht Frankreich so sehr darauf, eine diplomatische Lösung für die iranische Nuklearkrise zu finden.“

Die Behauptung dieses französischen Beamten wird erhoben, obwohl der iranische Außenminister Seyed Abbas Aragchi kürzlich in einem Interview mit einem amerikanischen Medium erklärte: „Unser Atomprogramm ist friedlich, und wir beabsichtigen nicht, uns in Richtung Atomwaffen zu bewegen. Diese Waffen sind gemäß der Fatwa des Obersten Führers verboten und haben keinen Platz in unserer Sicherheitsdoktrin.“

Aragchi sagte: „Ich hoffe, dass die Welt und insbesondere der Westen verstehen und akzeptieren, dass das iranische Volk das Recht hat, seine nuklearen Rechte für friedliche Zwecke zu nutzen, und die Iraner werden dieses Recht sicherlich nicht aufgeben.“