Laut der Nachrichtenagentur Abna unter Berufung auf die Nachrichtenagentur Ria Novosti erklärte Rafael Grossi, der Generaldirektor der Internationalen Atomenergie-Organisation, am heutigen Mittwoch in einer Rede, ohne die Aggression der USA und des zionistischen Regimes gegen den Iran entgegen der Charta der Vereinten Nationen zu verurteilen: „Iran ist ein sehr großes Land mit einer ernstzunehmenden Wirtschaft, industrieller Kapazität und bemerkenswerten Fähigkeiten sowie technischen Möglichkeiten, und diese können nicht mit militärischen Mitteln zerstört werden.“

Der Generaldirektor der Internationalen Atomenergie-Organisation, dessen völlig politischer, voreingenommener und parteiischer Bericht im Gouverneursrat der Agentur dem zionistischen Regime und den USA den Mut zur Aggression gegen den Iran gab, sagte am 16. Juli ebenfalls: „Diese Lösung (hinsichtlich der iranischen Atomfrage) kann nicht militärisch sein, da es unmöglich ist, die Fähigkeiten eines so großen Landes mit seiner technologischen und industriellen Infrastruktur vollständig zu zerstören. Auf jeden Fall muss in dieser Hinsicht eine diplomatische Lösung erzielt werden; derzeit finden einige Gespräche statt, und ich hoffe, dass wir mehr Schwung bekommen und zur Erzielung einer Einigung beitragen können.“

