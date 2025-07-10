Netanjahu: Ohne Trump hätte ich den Iran nicht besiegt!

Laut der Nachrichtenagentur Abna unter Berufung auf Al Jazeera sagte der Premierminister des zionistischen Regimes in einem Interview mit dem amerikanischen Sender Fox News: „Ich habe großes Vertrauen in die Zusammenarbeit mit Präsident Trump und in mögliche Allianzen mit unseren Freunden im Nahen Osten. Das ‚Abraham-Abkommen‘ kann erweitert werden und eine neue Realität im Nahen Osten entstehen.“

Weiter in diesem Interview wiederholte Benjamin Netanjahu seine Fantasien über einen Sieg in der 12-tägigen Aggression gegen den Iran und behauptete: „Ohne die Anwesenheit des großen Führers der freien Welt, Präsident Trump, hätte ich im Iran keinen Sieg errungen. Wir haben den Iran und seine Achse besiegt, und der Nahe Osten ist nach dem 12-tägigen Krieg nun anders.“

In seinen weiteren Ausführungen fügte er hinzu: „Der Iran hatte ein Jahr Zeit, mehr als eine Atombombe zu bauen. Präsident Trump setzte weise Gewalt gegen den Iran ein, und nach diesem Angriff haben wir viele friedliche Ergebnisse zu nutzen.“

In einem anderen Teil des Interviews mit Fox News und entgegen den Berichten selbst amerikanischer Medien über das Scheitern des amerikanischen Angriffs auf iranische Atomanlagen behauptete Netanjahu: „Unsere Informationen zeigen, dass Irans angereichertes Uran unter der Erde vergraben ist, und es gibt keine Anzeichen, die das Gegenteil beweisen. Ich glaube nicht, dass der Iran derzeit über nukleare Fähigkeiten verfügt, und er weiß sehr wohl, dass wir, wenn er versucht, zum Atomprogramm zurückzukehren, das Geschehene wiederholen könnten.“

Der Premierminister des Besatzungsregimes behauptete, ohne die Cyber- und Informationsangriffe auf die Infrastruktur dieses Regimes zu erwähnen, die auch von internen Kreisen dieses Regimes bestätigt wurden: „Israel ist jetzt eine der beiden Weltmächte im Bereich der Cybersicherheit, und wir werden China dank unserer Köpfe und unserer Initiative übertreffen.“