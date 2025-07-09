Naim Qassem: Hisbollah war stets darauf bedacht, Krieg im Libanon zu vermeiden

Laut der Internationalen Nachrichtenagentur AhlulBayt (ABNA) erklärte Scheich Naim Qassem, der stellvertretende Generalsekretär der Hisbollah im Libanon, am Dienstag in wichtigen Äußerungen, dass die am 7. Oktober begonnene Operation „Al-Aqsa-Flut“ eine große und revolutionäre Entwicklung in der Region ausgelöst und den Status quo erheblich verändert habe.

Al-Mayadeen führte heute, Dienstag, ein Exklusivinterview mit Scheich Naim Qassem, dem stellvertretenden Generalsekretär der Hisbollah im Libanon.

Der stellvertretende Generalsekretär der Hisbollah im Libanon sagte in diesem Interview: „Wir erfuhren gleichzeitig mit der Welt vom Beginn dieser Operation, und unsere Brüder in der inneren Führung der Hamas unternahmen diese wichtige Aktion ohne unser Wissen.“

Er fügte hinzu, dass die Nachricht vom Beginn dieser Operation den verstorbenen Generalsekretär der Hisbollah, Sayyid Hassan Nasrallah, nur eine halbe Stunde nach deren Beginn erreichte.

Er wies auch darauf hin, dass die Hisbollah beschloss, einen unterstützenden Kampf zu führen und einen umfassenden Krieg, der umfangreiche Vorbereitungen erfordert hätte, vermied, um weitere Zerstörungen und eine amerikanische Intervention zu verhindern.

Ihm zufolge war das Ziel dieser Unterstützung, den Druck auf Gaza zu mindern und Israel zu einer Lösung zu bewegen.

Scheich Naim Qassem gab auch bekannt, dass Nachrichten aus Gaza, einschließlich der Nachricht des Märtyrers Mohammad al-Dhaif, an die Hisbollah gesendet wurden und dass die Hamas-Brüder nach zwei Monaten erklärten, die Unterstützung der Hisbollah sei ausreichend und effektiv gewesen.

Er betonte, dass die Hisbollah stets darauf bedacht war, Krieg im Libanon zu vermeiden und ihr Vorgehen unter Berücksichtigung der internen Bedingungen angepasst habe. Er teilte auch mit, dass der Iran und Teile der Hamas-Führung außerhalb der Operation „Al-Aqsa-Flut“ nicht informiert waren und dass der Iran in dieser Phase militärische, finanzielle, politische, mediale und geheimdienstliche Unterstützung geleistet habe.

In einem anderen Teil seiner Rede ging der stellvertretende Generalsekretär der Hisbollah auf das Thema der explosionsfähigen Kommunikationsgeräte „Pager“ ein und sagte, dass der Kauf dieser Geräte mit einer großen Sicherheitslücke erfolgt sei und dies Israel bekannt gewesen sei.

Er fügte hinzu, dass es bisher keine Anzeichen für eine weitreichende menschliche Infiltration der Hisbollah gebe und dass nach Abschluss der Ermittlungen vollständige Informationen zu diesem Thema bekannt gegeben würden.

Er erklärte, dass die Hisbollah erfolgreich verhindert habe, dass eine Lieferung von 1500 Pager-Geräten die Türkei erreichte, und forderte die libanesische Regierung auf, in Zusammenarbeit mit der Türkei diese Lieferung zu beschlagnahmen und zu zerstören.