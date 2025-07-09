  1. Home
Araghchi traf sich mit Bin Salman

9 Juli 2025 - 11:43
Der Außenminister der Islamischen Republik Iran traf sich mit dem Kronprinzen von Saudi-Arabien, Mohammed bin Salman, und führte Gespräche mit ihm.

Laut der Nachrichtenagentur AhlulBayt (ABNA) traf der Außenminister der Islamischen Republik Iran, Seyyed Abbas Araghchi, am Dienstag, dem 17. Tir (8. Juli), in Dschidda mit dem Kronprinzen von Saudi-Arabien, Mohammed bin Salman, zusammen und führte Gespräche mit ihm.
Der Sprecher des Außenministeriums, Ismail Baghaei, veröffentlichte am Dienstagabend eine Nachricht, in der es hieß: „Doktor Araghchi, der Außenminister, hat heute, Dienstag, den 17. Tir, auf dem Rückweg von Brasilien (BRICS-Gipfel) nach Teheran einen kurzen Zwischenstopp in Dschidda eingelegt und trifft sich mit hochrangigen saudischen Beamten.“
Baghaei fuhr fort: „Bei diesen Treffen werden bilaterale Beziehungen sowie die Lage von Frieden und Sicherheit in der Region erörtert und Meinungen ausgetauscht.“


 

