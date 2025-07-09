Tötung und Verhaftung von 6 Terroristen in Chabahar

Laut der Nachrichtenagentur AhlulBayt (ABNA) meldete das Regionale Hauptquartier Quds der Bodentruppen der Revolutionsgarden die Tötung und Verhaftung von sechs Terroristen in Chabahar durch die unbekannten Wächter des Imam Zaman (a.s.). Die Öffentlichkeitsabteilung des Regionalen Hauptquartiers Quds der Bodentruppen der Revolutionsgarden gab bekannt: „Im Zuge der fortgesetzten mächtigen Operationen der Sicherheitsmärtyrer-Übung in der südöstlichen Region, mit Hilfe und Zusammenarbeit der verständigen und einsichtigen Bevölkerung der Provinz, durch Kontaktaufnahme mit dem Informationszentrum 114, wurde der Versteckort einer Reihe von Elementen terroristischer Gruppen in Chabahar identifiziert. Bei einer Blitzoperation der unbekannten Wächter des Imam Zaman (a.s.) wurden 6 Terroristen getötet und verhaftet sowie erhebliche Mengen an leichten und schweren Waffen, Munition und eine beträchtliche Menge an Sprengstoffen bei ihnen gefunden.

Diese Personen beabsichtigten, eine Reihe von Terroranschlägen an belebten Orten zu verüben, doch dank der Wachsamkeit und Zusammenarbeit der Bevölkerung der Region und des rechtzeitigen Eingreifens der selbstlosen Mitarbeiter des Geheimdienstes der Revolutionsgarden Salman Sistan und Belutschistan wurde diese Terrorzelle vollständig zerschlagen.“

342/