Entfernung von „Tahrir al-Sham“ von der Terrorliste; Washingtons Doppelstandard im Kampf gegen den Terrorismus

Laut der Nachrichtenagentur AhlulBayt (ABNA) erließ das US-Außenministerium am Montag eine interne Anordnung, mit der die Terrorgruppe Hayat Tahrir al-Sham von der US-Terrorliste gestrichen wurde.

Gemäß der eingesehenen Anordnung hatte US-Außenminister Marco Rubio dem Ministerium befohlen, die Terrorgruppe Hayat Tahrir al-Sham von der US-Terrorliste zu streichen.

Rubios Entscheidung fällt mit den Bemühungen der Regierung von US-Präsident Donald Trump zusammen, die Beziehungen zwischen der selbsternannten syrischen Führung von Abu Mohammad al-Joulani, dem Anführer von Hayat Tahrir al-Sham, und dem zionistischen Regime zu normalisieren.

Al-Joulani hat eine Vorgeschichte bei al-Qaida und war der Kommandeur des syrischen Ablegers dieser Terrorgruppe.

Selektiver Umgang mit dem Terrorismus hat dazu geführt, dass die Wurzeln des Terrorismus in der Region niemals ausgetrocknet wurden

Murad Anadi, ein Experte für internationale Angelegenheiten, sagte in einem Interview mit ISNA bezüglich der jüngsten Erklärung des US-Außenministeriums, dass das Land die Terrorgruppe Tahrir al-Sham von der Liste der ausländischen Terrororganisationen gestrichen habe, sowie bezüglich der wenige Tage zuvor erfolgten Aufhebung der Sanktionen gegen Syrien durch den US-Präsidenten: „Nach dem 11. September erklärte ‚Bush Junior‘, dass die größte Mission Amerikas der Kampf gegen den Terrorismus sei und verglich ihn sogar mit einem Krieg, so dass UN-Beamte damals protestierten, dass dieses Thema nicht so stark hervorgehoben werden sollte.“

Er erklärte, dass „Washington im Rahmen dieser Sichtweise einige legitime und illegitime Gruppen auf die Terrorliste setzte“ und bemerkte: „Die US-Regierung hat entsprechend ihrer internationalen Politik manchmal einige dieser Gruppen von dieser Liste gestrichen und sie sogar reingewaschen und als politische Gruppen bezeichnet.“

Anadi erklärte, dass „der selektive Umgang mit dem Terrorismus und der Kampf gegen Terrorgruppen dazu geführt hat, dass die Wurzeln des Terrorismus in der Region niemals ausgetrocknet wurden“, und stellte klar: „Nach dem Eingeständnis der ehemaligen US-Außenministerin Hillary Clinton spielte die Regierung dieses Landes eine direkte Rolle bei der Gründung von ISIS. Danach ging sie im Einklang mit ihren eigenen Interessen daran, diese Gruppe zu unterdrücken und zu zerstören, und es ist sogar nicht unwahließenhaft, dass sie im Rahmen der doppelten Standards im Kampf gegen den Terrorismus ISIS eines Tages auch von der Liste der Terrorgruppen streichen und sie als politische Gruppe bezeichnen wird.“

Der Journalist wies in seinen weiteren Ausführungen auf Amerikas doppelten Umgang mit anderen internationalen Angelegenheiten hin und sagte: „Dieses Land griff die Atomanlagen Irans an, das Mitglied des Atomwaffensperrvertrags ist, und verteidigte die Maßnahmen Israels, das Atomwaffen besitzt und ebenfalls kein Mitglied des Atomwaffensperrvertrags ist, beim Angriff auf Iran. Andererseits unterstützt die US-Regierung den Völkermord des zionistischen Regimes in Gaza und verschließt die Augen vor diesen Verbrechen, aber wenn in einem anderen Land, das nicht mit Amerika übereinstimmt, das geringste Ereignis eintritt, behauptet sie eine Verletzung der Menschenrechte.“

Amerika setzt bei der Interaktion mit den neuen Herrschern Syriens die Politik von Zuckerbrot und Peitsche ein

Der Experte für internationale Angelegenheiten wies auch auf die Aufhebung der Sanktionen gegen die syrische Regierung durch die US-Regierung hin und erklärte: „Sie wenden bei der Interaktion mit den neuen Herrschern Syriens die Politik von Zuckerbrot und Peitsche an: Einerseits bombardiert Israel Syrien ständig, andererseits hebt Amerika die Sanktionen auf und behauptet, dies habe die Voraussetzungen dafür geschaffen, dass Syrien in die internationale Wirtschaftsordnung eintreten könne, erlaubt aber andererseits der syrischen Regierung nicht, eine stabile Wirtschafts- und Militärstruktur zu haben. Washington will, dass dieses Land vollständig unter seiner Kontrolle steht und keinerlei Widerstand leistet.“

Der Journalist fügte hinzu: „Die Amerikaner versuchen, ihre Art der Beziehung zu den neuen Herrschern Syriens als Modell darzustellen und den Ländern Westasiens zu sagen, dass jeder, der auf unserer Seite steht, diese Vorteile genießen wird, und jeder, der nicht auf unserer Seite steht, mit uns rechnen muss.“