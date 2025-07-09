  1. Home
Velayatis Reaktion auf Trumps widersprüchliche Äußerungen

9 Juli 2025 - 11:41
Ein Mitglied des Hohen Rates der Weltversammlung der Ahl al-Bayt (a.s.) reagierte auf die widersprüchlichen Äußerungen des US-Präsidenten Donald Trump.

Laut der Nachrichtenagentur AhlulBayt (ABNA) reagierte ein Mitglied des Hohen Rates der Weltversammlung der Ahl al-Bayt (a.s.) und Berater des Obersten Führers für internationale Angelegenheiten auf die widersprüchlichen Äußerungen des US-Präsidenten Donald Trump. „Ali Akbar Velayati“ schrieb auf Twitter über die Widersprüche in den Äußerungen des US-Präsidenten Donald Trump: „Die offensichtlichen Widersprüche in Trumps Verhalten und Äußerungen haben ein Ausmaß erreicht, bei dem viele Amerikaner das Vertrauen in ihren Präsidenten verloren haben.“

