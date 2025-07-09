Hebräische Zeitung: Irans Raketenangriff verstärkte den Plan zur Evakuierung von Militärstützpunkten in Wohngebieten

Laut der Nachrichtenagentur AhlulBayt (ABNA) schrieb die hebräische Zeitung Yedioth Ahronoth: „Die israelische Landverwaltung bereitet sich unter Nutzung wichtiger Lehren aus dem Krieg mit dem Iran darauf vor, die Evakuierung israelischer Militärstützpunkte zu beschleunigen, um den Bau von fast 60.000 neuen Wohneinheiten zu erleichtern. Der jüngste Raketenangriff Irans hat die Notwendigkeit verstärkt, den Plan zur Evakuierung israelischer Militärstützpunkte in Wohnzentren im Zentrum der besetzten Gebiete voranzutreiben.“

Die Zeitung schrieb: „Einige der im Krieg mit dem Iran beschädigten Gebäude weisen darauf hin, aber während viele Stützpunkte offizielle Pläne für eine zukünftige Evakuierung haben, gibt es noch keinen offiziellen Plan für die Evakuierung des Kirya-Stützpunkts in Tel Aviv, der an den direkt bombardierten Da Vinci Tower angrenzt. Derzeit wird an wichtigen Plänen zur Evakuierung der Fakultäten der Gliot-Kaserne in Ramat Hasharon nach Jerusalem im Jahr 2027 gearbeitet, zusammen mit der Evakuierung der angrenzenden Geheimdienstbasis, die in den Süden verlegt werden soll.“

Yedioth Ahronoth schrieb: „Es wird erwartet, dass die israelische Armee in den kommenden Wochen ein umfassendes Abkommen mit der Gemeinde Ramat Hasharon unterzeichnen wird, wonach unter anderem der Militärstützpunkt Gliot innerhalb von etwa zwei Jahren evakuiert wird, um den Bau von fast 7.500 neuen Wohneinheiten zu ermöglichen.“