Rabbiner Hamami Lalehzar: Die Einheit der iranischen Nation verhinderte die Infiltration des Feindes / Der Einsatz von Massenvernichtungswaffen ist in

Laut der Nachrichtenagentur AhlulBayt (ABNA) sagte Rabbiner Younes Hamami Lalehzar, der Religionsführer der iranischen Juden, am Mittwochmorgen, dem 18. Tir (9. Juli), auf der Nationalkonferenz „Göttliche Religionen und das Problem der zionistischen und westlichen Aggression gegen den Iran“, die in der Allameh Jafari Halle des Forschungsinstituts für Kultur und Islamisches Denken stattfand, unter Betonung der Bedeutung des Friedens in den Lehren der göttlichen Religionen: „Die Menschen haben sich immer nach Frieden und Ruhe gesehnt, und das gemeinsame Ideal aller Religionen ist die Herstellung von Frieden und Sicherheit in der Welt.“

Er verwies auf die Einteilung des Krieges im Judentum und fügte hinzu: „Im Judentum werden Kriege in zwei Kategorien unterteilt: obligatorische und fakultative Kriege. Während des 12-Tage-Krieges wurde Iran unter einem falschen Vorwand angegriffen, und iranische Elite-Kommandeure und Wissenschaftler wurden zum Ziel von Angriffen.“

Rabbiner Hamami fuhr fort: „Unter der Führung des Revolutionsführers und durch die in den vergangenen Jahren geschaffenen Vorbereitungen wurde die nationale Einheit und Kohäsion erneut deutlich. In diesem Krieg handelte die Nation vorausschauender als die Verantwortlichen und zeigte, basierend auf der alten iranischen Kultur und Zivilisation, dass trotz unterschiedlicher Geschmäcker kein Iraner sein Heimatland und seine Mitbürger an den Feind verkaufen oder gegen sein Land vorgehen wird.“

Er erklärte, dass die Verteidigung des iranischen Volkes seiner Heimat dankenswert sei, und bemerkte: „Die Iraner haben in diesem Kampf gezeigt, dass sie der Verteidigung ihres Landes nicht gleichgültig gegenüberstehen. In unserer religiösen Kultur heißt es, dass eines der Ziele der Schöpfung die Vermehrung der Menschen und die Erkenntnis Gottes ist. Alle Menschen haben eine Wurzel, und die Zerstörung eines Menschen ist gleichbedeutend mit der Zerstörung der gesamten Menschheit. Daher sollte niemand dem Vergießen von Menschenblut gleichgültig gegenüberstehen.“

Der Religionsführer der iranischen Juden stellte klar: „Die iranische Nation ist der Selbstverteidigung nicht gleichgültig geblieben, und es ist klar, dass die Feinde niemals einen Waffenstillstand vorgeschlagen hätten, wenn die Verteidigungsfähigkeit des Landes nicht vorhanden wäre.“

Er ging weiter auf die wissenschaftlichen Fortschritte des Iran im Nuklearbereich ein und sagte: „Wir haben keine Atombombe angestrebt, wurden aber trotz dieser friedlichen Absicht angegriffen. Kein Land war bereit, Iran im Nuklearbereich zu helfen, und alle Errungenschaften sind das Ergebnis der Bemühungen junger Iraner und Eliten.“

Rabbiner Hamami Lalehzar betonte: „Die Feinde sollten sich nicht siegreich fühlen, wenn sie iranische Nuklearanlagen angreifen, da diese Anlagen mit besserer Leistung und Qualität wieder aufgebaut werden. Im Glauben aller monotheistischen Religionen ist der Einsatz von Massenvernichtungswaffen verboten, und solche Waffen haben keine Legitimität.“

Er äußerte seine Enttäuschung über die Leistung internationaler Organisationen gegenüber dem Iran und sagte: „Internationalen Organisationen kann man kein Vertrauen schenken, da sie die Angriffe auf den Iran und die Nuklearanlagen nicht verurteilt haben. Die europäischen und westlichen Länder waren auf der Seite Amerikas, aber die Gnade Gottes führte dazu, dass die Macht und Autorität des Iran gezeigt und die Feinde ihre Handlungen bereuen mussten.“

Der Religionsführer der iranischen Juden verwies auch auf die friedliebende Geschichte des iranischen Volkes und erklärte: „In den letzten 300 Jahren hat Iran keinen Krieg begonnen und stets gezeigt, dass er nach Frieden strebt. Auch innerhalb des Landes leben verschiedene Religionen in Frieden und Respekt miteinander, was den nationalen Zusammenhalt und die Solidarität zeigt.“

Abschließend betonte er die Verteidigungsbereitschaft des iranischen Volkes und bemerkte: „Wir streben keinen Krieg an, aber wir werden niemals unverteidigt bleiben. Es gibt eine nationale Einheit und Integration zwischen dem Volk und den Streitkräften Irans, und wir hoffen, durch die Bildung einer globalen Widerstandsfront der Völker zu weltweitem Frieden und Ruhe zu gelangen.“