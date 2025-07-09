Ayatollah Akhtari: Wir müssen praktische Maßnahmen gegen die Aggression des zionistischen Regimes ergreifen / Verteidigung gegen Aggression ist eine r

Laut der Nachrichtenagentur AhlulBayt (ABNA) erklärte Ayatollah Mohammad Hassan Akhtari, Vorsitzender des Obersten Rates der Weltversammlung der Ahl al-Bayt (a.s.), heute Morgen, Mittwoch, den 18. Tir (9. Juli), auf der Nationalkonferenz „Göttliche Religionen und das Problem der zionistischen und westlichen Aggression gegen den Iran“, die in der Allameh Jafari Halle des Forschungsinstituts für Kultur und Islamisches Denken stattfindet, unter Würdigung der Märtyrer von Aschura und der Märtyrer des 12-Tage-Krieges: „Diese Tage erinnern an die bitteren Erinnerungen an Aschura Hussayni sowie an das Martyrium würdiger Menschen, Kommandeure und Wissenschaftler, die im jüngsten Krieg von den Feinden gemartert wurden.“

Er gratulierte der Islamischen Republik Iran zum Sieg über das zionistische Regime im 12-Tage-Krieg und bemerkte: „Dieser Sieg zeigte, dass die iranische Nation weiterhin auf dem Weg des Widerstands steht. Aber nur zu sprechen und ein Dialog zwischen Religionsführern ist nicht ausreichend; es müssen praktische Lösungen angeboten werden. Wir müssen sehen, was wir tun können, um diesen Aggressionen entgegenzuwirken.“

Ayatollah Akhtari betonte, dass religiöse Führer eine soziale Stellung innehaben und von einem großen Teil der Ummah respektiert werden, und fügte hinzu: „Diese Persönlichkeiten haben viele Gemeinsamkeiten und müssen im Angesicht von Unterdrückung und Aggression verantwortungsbewusst handeln.“

Er zitierte Verse aus dem Heiligen Koran und erklärte: „Gott hat im Koran allen Menschen in jeder Gesellschaft Verantwortung auferlegt. Die Angriffe des gefälschten zionistischen Regimes auf den islamischen Iran und die Aggression Amerikas gegen die Nuklearanlagen unseres Landes sind klare Beispiele für Unterdrückung. Iran ist Mitglied internationaler Organisationen und sollte deren Unterstützung genießen, aber eine solche Unterstützung wurde nicht gewährt.“

Der Vorsitzende des Obersten Rates der Weltversammlung der Ahl al-Bayt (a.s.) fügte hinzu: „Jetzt müssen wir überlegen, was wir angesichts dieser Ereignisse tun sollen und wie wir die Wiederholung solcher Verbrechen verhindern können. Der Koran sagt: Nicht nur die Propheten, sondern auch die Ummah, zu der die Propheten zur Führung gesandt wurden, sind verantwortlich. Diese allgemeine Verantwortung umfasst alle Religionen, und niemand ist davon ausgenommen.“

Unter Bezugnahme auf einen Hadith des Propheten des Islam (s.a.w.) sagte er: „Der Prophet (s.a.w.) sagte, dass jeder in jeder Position und an jedem Ort verantwortlich ist. Daher müssen alle Religionsführer verantwortungsbewusst handeln.“

Ayatollah Akhtari betonte die Pflicht zur Verteidigung gegen Aggression und erklärte: „Die Verteidigung des Landes, des Bodens und der Ehre ist eine rationale und religiöse Angelegenheit, und alle göttlichen Religionen bestätigen dies. Dies ist eine Pflicht, an der man nicht zweifeln sollte.“

Er fuhr fort: „Eine Erklärung der Religionsführer im Iran ist nicht ausreichend. Der ehemalige US-Präsident Trump behauptet, Christ zu sein, aber die Christen der Welt, einschließlich des Papstes und anderer Religionsführer, müssen erklären, dass er lügt und kein wahrer Christ ist, da er nicht an das Christentum glaubt.“

Der Vorsitzende des Obersten Rates der Weltversammlung der Ahl al-Bayt (a.s.) erwähnte die Positionen einiger Gelehrter und sagte: „Einige islamische Gelehrte wie der Rektor von Al-Azhar und Ayatollah Sistani haben Stellung bezogen, aber viele andere haben geschwiegen. Auch unter den Juden in Amerika und anderen Ländern wurden Positionen bezogen, aber diese sind nicht ausreichend. Praktische Maßnahmen müssen auf die Tagesordnung gesetzt werden.“

Er forderte gemeinsame Anstrengungen, um Einfluss auf internationale Institutionen zu nehmen, und fügte hinzu: „Religionsführer sollten in den Vereinten Nationen aktiv werden und Länder dazu bewegen, dass Amerika als kriminelles Land aus dem Sicherheitsrat und den internationalen Menschenrechtsorganisationen ausgeschlossen wird. Amerika sollte kein Vetorecht und keinen Platz in diesen Institutionen haben.“

Abschließend zitierte Ayatollah Akhtari eine Aussage von Amir al-Mu'minin (a.s.) und sagte: „Imam Ali (a.s.) sagte: Seid immer an der Seite der Unterdrückten und widersteht den Unterdrückern. Wenn dieses Prinzip umgesetzt wird, werden Glück und Sieg für die gesamte Menschheit und die Anhänger der göttlichen Religionen erreicht.“