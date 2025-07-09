Pakistan wird das zionistische Regime niemals anerkennen

Laut der Nachrichtenagentur AhlulBayt (ABNA) sagte Tariq Fazal Chaudhry, Bundesstaatsminister Pakistans, in einem Interview mit dem Programm Geo News: "Ob die arabischen Länder das Abraham-Abkommen akzeptieren oder nicht, Pakistan hat in dieser Angelegenheit eine klare und unveränderliche Haltung; wir erkennen Israel nicht an." Tariq Fazal Chaudhry erklärte, dass diese Politik nicht nur der Regierung gehöre, und fügte hinzu: "Diese Entscheidung gehört der gesamten pakistanischen Nation, und wir werden nicht einen Jota davon abweichen. Keine pakistanische Regierung kann gegen den Willen der Nation handeln." Später in der Sendung stimmte auch Nisar Jat, einer der Führer der Tehrik-i-Insaf-Partei, dieser Haltung zu und stellte klar: "Es besteht ein vollständiger Konsens zwischen Regierung und Opposition bezüglich der Nichtanerkennung des zionistischen Regimes, und diese Politik liegt im öffentlichen Interesse des Volkes."

