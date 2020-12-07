Saudi-Arabien nähert sich der Einigung mit Katar als Willkommens-Geschenk an Biden

Wie die Ahlulbayt Nachrichtenagentur ABNA berichtet, Im Gespräch mit NBC News am Freitag berichteten drei informierte Quellen über einen Durchbruch in den jüngsten Gesprächen zwischen Doha und Riad, die von Kuwait und den USA vermittelt wurden.

Die Quellen sagten, es würde von Saudi-Arabien abhängen, das es Katar ermöglicht, die Flüge durch den Luftraum des Königreichs wieder aufzunehmen, und Doha würde im Gegenzug seine internationale Klagen gegen Riad fallen lassen.

Im Juni 2017 brachen Saudi-Arabien, Bahrain, Ägypten und die Vereinigten Arabischen Emirate ihre diplomatischen und Handelsbeziehungen mit Katar ab und verhängten gegen den energiereichen Staat ein Luft-, Land- und Seeembargo.

Das von Saudi-Arabien geführte Quartett beschuldigte Doha, den Terrorismus zu unterstützen, legte ihm eine Liste von Forderungen vor und gab ihm ein Ultimatum, diese zu erfüllen oder die Konsequenzen zu tragen. Katar lehnte jedoch Terrorismusvorwürfe ab und weigerte sich, die festgelegten Bedingungen zu erfüllen, und betonte, dass das Land seine unabhängige Außenpolitik nicht aufgeben werde.

Die Blockade führte dazu, dass Katar engere Beziehungen zu Iran und zur Türkei knüpfte, um seine Handelsoptionen zu erweitern oder seine Flüge umzuleiten.

Das erwartete Abkommen kommt zustande, nachdem der Schwiegersohn und Berater von US-Präsident Donald Trump, Jared Kushner, die Region bereist hat, um die Kluft zwischen den Ländern am Persischen Golf zu beenden, bevor die Trump-Regierung im Januar ihr Amt verlässt.

US-Medien sagten letzte Woche, dass die Trump-Regierung die Aussicht auf eine Umleitung von katarischen Handelsflügen durch den Luftraum Saudi-Arabiens anstatt über Iran erhöht habe, um "der iranischen Wirtschaft einen letzten Schlag zu versetzen, bevor Präsident Trump sein Amt verlässt".

Die Umleitung würde die Überflugeinnahmen Irans verringern, da das Land als einziger Korridor für katarische Flugzeuge aus der Region gedient hat, nachdem Saudi-Arabien und mindestens drei seiner Nachbarn 2017 das Luft-, Land- und Seeembargo gegen Katar verhängt hatten.

Am Freitag sagte der kuwaitische Außenminister Scheich Ahmad Nasser al-Mohammad Al Sabah in einer Rede von Kuwait TV, dass "fruchtbare" Diskussionen zur Lösung der Krise am Persischen Golf stattgefunden hätten. Später am Tag sagte der katarische Außenminister Mohammed Bin Abdulrahman Al Thani, er sei "hoffnungsvoll, dass sich die Dinge jetzt in die richtige Richtung bewegen".

"Wir können nicht vorhersagen, ob es unmittelbar bevorsteht und das gesamte Problem an einem Tag gelöst wird", betonte er während eines virtuellen Interviews im Rahmen der Konferenz Mediterranean Dialogues (MED).

Darüber hinaus erklärte der saudi-arabische Außenminister Faisal bin Farhan auf derselben Konferenz, dass bei den Versöhnungsgesprächen am Persischen Golf in den letzten Tagen „erhebliche Fortschritte“ erzielt worden seien.

„Wir hoffen, dass dieser Fortschritt zu einer endgültigen Einigung führen kann, die in greifbare Nähe gerückt ist, und ich kann sagen, dass ich etwas optimistisch bin, dass wir kurz davor stehen, eine Einigung zwischen allen Streitparteien zu erzielen, um zu einer Lösung zu gelangen, die für alle zufriedenstellend sein könnte“, sagte er.

Saudi-Geschenk an Biden

Letzte Woche berichtete die Financial Times, dass der Schritt Saudi-Arabiens, die Blockade von Katar zu beenden, von Kronprinz Mohammed bin Salman als Versuch angesehen wird, der neuen US-Regierung von Joe Biden Gunst zu verschaffen.

Bin Salman war eng mit dem Weißen Haus von Trump verbunden, aber die nächste US-Regierung wird ihn voraussichtlich wegen der Ermordung des saudischen Dissidenten Jamal Khashoggi, des blutigen Krieges gegen den Jemen und der Inhaftierung von Aktivisten, Geschäftsleuten und hochrangigen Königen herausfordern.

"Dies ist ein Geschenk für Biden", sagte ein Berater von Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten.

Der Erbe des saudischen Throns, so bemerkte er, "fühlt sich nach Bidens Sieg bei den Präsidentschaftswahlen in der Schusslinie" und möchte, dass ein Abkommen mit Katar "signalisiert, dass er bereit ist, Schritte zu unternehmen".

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