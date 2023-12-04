Iran: USA sind definitiv an israelischen Verbrechen in Gaza beteiligt

In einem Beitrag auf X schrieb der Sprecher des iranischen Außenministeriums Nasser Kanaani am Samstag mit Hinweis auf den jüngsten Angriff des israelischen Regimes auf ein Flüchtlingslager in Jabalia: „Der Angriff von Kampfjets des zionistischen Regimes auf einen Wohnkomplex im Flüchtlingslager Jabalia in Gaza – der Heimat von vertriebenen und obdachlosen Palästinensern, bei dem mehr als 100 Menschen getötet und Dutzende weitere verletzt wurden, zusammen mit dem Angriff auf das Wohnviertel Shujaiya im Osten von Gaza-Stadt mit mehr als 60 Toten fügte der langen Liste der Kriegsverbrechen, die das zionistische Regime in den letzten 50 Tagen gegen das unterdrückte palästinensische Volk begangen hat, einen weiteren schwarzen und beschämenden Rekord hinzu“.



Er machte auch die „vollständige Unterstützung“ der US-Regierung für das zionistische Regime für die „entsetzlichen Verbrechen“ dieses Regimes verantwortlich.

„Einige Berichte amerikanischer Nachrichtenagenturen enthüllten, dass Washington das israelische Apartheidregime mit Tausenden neuer Bomben versorgt hat“, fügte Kanaani hinzu und betonte: „Es besteht kein Zweifel daran, dass die US-Regierung an den Kriegsverbrechen, Massenmorden und dem Völkermord an Palästinensern durch das usurpierende zionistische Regime beteiligt ist“.

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