  1. Home
  2. Perkhidmatan
  3. Iran

Eröffnung des längsten Tunnels Westasiens auf der Autobahn Teheran-Nord

30 Juli 2021 - 12:48
News ID: 1164757
Eröffnung des längsten Tunnels Westasiens auf der Autobahn Teheran-Nord

Der Alborz-Tunnel, der höchste Tunnel Westasiens mit einer Länge von 6,5 km, ist am Donnerstag, am Tag des gesegneten Ghadir-Festes, mit einer Videobotschaft des Präsidenten der Islamischen Republik Iran Hassan Rohani am Ende des zweiten Abschnitts der Autobahn Teheran-Nord eröffnet worden.

Wie die Ahlulbayt Nachrichtenagentur ABNA berichtet, Khairullah Khademi, stellvertretender Minister für Straßen und Stadtentwicklung Irans, erklärte bei der Eröffnungszeremonie des Alborz-Tunnels: „Dieser Tunnel verbindet den zweiten Autobahnabschnitt Teheran-Nord und den Beginn des dritten Abschnitts dieser Autobahn.“

Khademi fügte hinzu: „Die offizielle Eröffnung dieses Tunnels wird die Sicherheit erhöhen und die Länge der Strecke sowie den Kraftstoffverbrauch reduzieren, während die Reisezeit auf der Autobahn Teheran-Nord um 45 Minuten verkürzt wird.“

Er fuhr fort: „Für den Bau dieses Tunnels und seiner Zufahrtsstraßen wurden mehr als viertausend Milliarden Toman ausgegeben.“

342/