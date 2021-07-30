Eröffnung des längsten Tunnels Westasiens auf der Autobahn Teheran-Nord

Wie die Ahlulbayt Nachrichtenagentur ABNA berichtet, Khairullah Khademi, stellvertretender Minister für Straßen und Stadtentwicklung Irans, erklärte bei der Eröffnungszeremonie des Alborz-Tunnels: „Dieser Tunnel verbindet den zweiten Autobahnabschnitt Teheran-Nord und den Beginn des dritten Abschnitts dieser Autobahn.“

Khademi fügte hinzu: „Die offizielle Eröffnung dieses Tunnels wird die Sicherheit erhöhen und die Länge der Strecke sowie den Kraftstoffverbrauch reduzieren, während die Reisezeit auf der Autobahn Teheran-Nord um 45 Minuten verkürzt wird.“

Er fuhr fort: „Für den Bau dieses Tunnels und seiner Zufahrtsstraßen wurden mehr als viertausend Milliarden Toman ausgegeben.“

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