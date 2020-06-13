Zarif: USA haben keinerlei Recht die UNO zu missbrauchen um Iran zu diskreditieren

Wie die Ahlulbayt Nachrichtenagentur ABNA berichtet, Einem Bericht der Informationsabteilung des iranischen Außenministeriums zufolge hat Mohammad Javad Zarif am Donnerstag in einem Tweet auf das Gutachten des Internationalen Gerichtshofs von 1971 (im Fall von Namibia) als einer Rechtsgrundlage für die Ablehnung des falschen Anspruchs der US-Regierung, Sanktionen gegen Iran wiederherzustellen, verwiesen und geschrieben: "Die Amerikaner versuchen die Spannungen mit Iran zu verstärken und setzen andere unter Druck das gleiche zu tun."



Er betonte, dass die USA mit Terror im Irak, Beteiligung an Kriegsverbrechen im Jemen und in Paläsina, Piraterie, Verletzung des internationalen Atomabkommens -JCPOA- und der UN-Resolution 2231 sowie der Entscheidungen der Internationalen Atomenergieorganisation -IAEA-, keinerlei Recht hätten die UNO und die IAEA auszunutzen, um die IR Iran zu diffamieren.



Mit dem Näherrücken des Termins für die Aufhebung des UN-Waffenembargos gegen Iran im Oktober 2020, die Teil der UN-Resolution 2231 ist, versuchen die USA verstärkt dies zu verhindern.



Trotz des offiziellen Ausstiegs der USA aus dem Atomabkommen der G5+1 mit Iran -JCPOA- am 8.Mai 2018 und ohne Berücksichtigung der UN-Resolution 2231, behaupten die USA mit einer neuen Rechtsauslegung, dass sie nach den Bestimmungen dieser Resolution immer noch einer der Teilnehmer des Atomabkommens seien und in diesem Rahmen das Recht hätten, die in dieser Vereinbarung vorgeschlagenen Mechanismen, einschließlich des "Snapback-Mechanismus" zu aktivieren.



Das Waffenembargo gegen Iran wird laut der UN-Resolution 2231 am 18. Oktober 2020 aufgehoben.





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